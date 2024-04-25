Nissan показал концепты Epoch и Evo которые идут "против течения", чтобы показать, что седаны все еще важны.

Шоу Auto China 2024 в Пекине в разгаре, и вы будете рады услышать, что это не только кроссоверы и внедорожники. После того, как Mazda представила новый электрический 6 с задним приводом, здесь появляется Nissan с парой собственных седанов. Epoch полностью электрический, тогда как Evo является гибридом, подключаемым к сети.

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Седаны, созданы в сотрудничестве с местным партнером Dongfeng Motor, считаются концептами, но будут запущены в производство. Во время пресс-конференции генеральный директор Nissan Макото Учида сказал, что они "очень близки к реальности", поскольку разработка уже началась. Планируется, что Epoch поступит в продажу в течение года, тогда как Evo поступит в продажу позже.

Седаны кажутся похожими по размеру, но Evo имеет более смелый дизайн с резкой линией крыши. Nissan демонстрирует интерьер Evo, в котором представлен минималистичный подход в стиле Tesla, втиснув все элементы управления в большой дисплей, похожий на планшет. В отличие от Model 3, здесь все еще есть цифровая панель приборов, которая кажется немного больше отраслевой нормы.

Несмотря на название Evo, которое напоминает мощные седаны, это автомобиль, согласно сообщений Nissan, "идеально подходит для отдыха на выходных и создания особых моментов для всей семьи". Эти две модели будут бороться на переполненном рынке, учитывая, что автопроизводители, работающие в Китае, предлагают много седанов в разных сегментах. Новый Volkswagen Passat Pro является актуальным примером, поскольку седан не доступен на других рынках.

Конечно, Nissan не мог упустить возможность показать несколько внедорожников на автосалоне в Китае. Электрический Epic и гибридный автомобиль Era имеют тот же язык дизайна, что и два седана, и планируется, что они выйдут на рынок в течение следующих трех лет. Epic имеет двунаправленную зарядку, тогда как Era получает пневматическую подвеску, сиденья с "невесомостью" и полный привод.