Nissan показав концепти Epoch і Evo які йдуть «проти течії», щоб показати, що седани все ще важливі.

Шоу Auto China 2024 у Пекіні у розпалі, і ви будете раді почути, що це не тільки кросовери та позашляховики. Після того, як Mazda представила новий електричний 6 із заднім приводом, тут з’являється Nissan з парою власних седанів. Epoch повністю електричний, тоді як Evo є гібридом, що підключається до мережі.

Читайте також: Nissan оновив позашляховик Patrol

Седани, створені у співпраці з місцевим партнером Dongfeng Motor, вважаються концептами, але будуть запущені у виробництво. Під час прес-конференції генеральний директор Nissan Макото Учіда сказав, що вони «дуже близькі до реальності», оскільки розробка вже почалася. Планується, що Epoch надійде в продаж протягом року, тоді як Evo надійде в продаж пізніше.

Седани здаються схожими за розміром, але Evo має більш сміливий дизайн із різкою лінією даху. Nissan демонструє інтер’єр Evo, в якому представлено мінімалістичний підхід у стилі Tesla, втиснувши всі елементи керування у великий дисплей, схожий на планшет. На відміну від Model 3, тут все ще є цифрова панель приладів, яка здається трохи більшою за галузеву норму.

Незважаючи на назву Evo, яка нагадує потужні седани, це автомобіль, згідно повідомлень Nissan, «ідеально підходить для відпочинку на вихідних і створення особливих моментів для всієї родини». Ці дві моделі боротимуться на переповненому ринку, враховуючи, що автовиробники, що працюють у Китаї, пропонують багато седанів у різних сегментах. Новий Volkswagen Passat Pro є актуальним прикладом, оскільки седан не доступний на інших ринках.

Звичайно, Nissan не міг упустити можливість показати кілька позашляховиків на автосалоні в Китаї. Електричний Epic і гібридний автомобіль Era мають ту саму мову дизайну, що й два седани, і планується, що вони вийдуть на ринок протягом наступних трьох років. Epic має двонаправлену зарядку, тоді як Era отримує пневматичну підвіску, сидіння з «невагомістю» та повний привід.