В оновленні автомобіль отримав декілька нових додаткових опцій та зміни в інтер'єрі. Відтепер Patrol стане доступним на ринку Австралії.

Японський автовиробник почав встановлювати у позашляховик новий 10,1-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи з навігацією, спеціальне відділення з охолодженням в передній консолі та порти USB-A і USB-С в салоні.

Читайте також: Перше відео оновленого Nissan Qashqai

Nissan Patrol в Австралії продається у двох версіях. Базова має електрорегулювання передніх сидінь, підігрів бокового скла, світлодіодні фари, диски 18-го розміру та щедрий набір функцій безпеки.

Зокрема, оновлений Patrol має: моніторинг сліпих зон, автоматичне екстренне гальмування, попередження про виїзд зі смуги руху, система допомоги при старті й спуску на підйомі та датчики тиску в шинах.

Також читайте: Nissan X-Trail отримав позашляхову версію

Вища комплектація має преміальну аудіосистему, електропривід кришки багажника, тоноване скло, функцію пам’яті сидінь, інакші бампери та рейлінги на даху.

Обидва варіанти позашляховика пропонуються з 5,6-літровим V8 потужністю 405 к.с. та 560 Нм крутного моменту. Авто оснащено повним приводом з заднім диференціалом обмеженого тертя та семиступеневою автоматичною коробкою передач.

Читайте також: Nissan GT-R R35 отримає наступника

Вартість базової моделі в Австралії становить 57 925 доларів, тоді як топова комплектація отримала цінник в 66 295 доларів. Однак, вартість може бути вищою, враховуючи доплату за колір та деякі інші опції, встановлені у дилера.