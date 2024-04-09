В обновлении автомобиль получил несколько новых дополнительных опций и изменения в интерьере. Отныне Patrol станет доступным на рынке Австралии.

В частности, японский автопроизводитель оснастил внедорожник новым 10,1-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы с навигацией, специальным отделением с охлаждением в передней консоли и портами USB-A и USB-С в салоне.

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Nissan Patrol продается в двух версиях. Базовая имеет электро регулировку передних сидений, подогрев бокового стекла, светодиодные фары, диски 18-го размера и щедрый набор функций безопасности.

В частности, обновленный Patrol имеет: мониторинг слепых зон, автоматическое экстренное торможение, предупреждение о выезде из полосы движения, система помощи при старте и спуске на подъеме и датчики давления в шинах.

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Высшая комплектация имеет премиальную аудиосистему, электропривод крышки багажника, тонированные стекла, функцию памяти сидений, иные бамперы и рейлинги на крыше.

Оба варианта внедорожника предлагаются с 5,6-литровым V8 мощностью 405 л.с. и 560 Нм крутящего момента. Авто оснащено полным приводом с задним дифференциалом ограниченного трения и семиступенчатой автоматической коробкой передач.

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Стоимость базовой модели в Австралии составляет 57 925 долларов, тогда как топовая комплектация получила ценник в 66 295 долларов. Однако, стоимость может быть выше учитывая доплату за цвет и некоторые другие опции, установленные у дилера.