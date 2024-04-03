Линейка X-Trail пополнилась версией N-Trek, которая, как заявил Nissan, создана для "людей, которые любят приключения на свежем воздухе". Новинка имеет несколько иные элементы дизайна по сравнению с обычными комплектациями.

Правда, версия N-Trek пока доступна только для покупателей в Австралии. Новинка предлагается с новыми цветами кузова: Gun Metallic, Ivory Pearl, Champagne Silver, Ceramic Gray и Diamond Black. Двухцветные вариации с контрастной крышей также доступны.

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Модель N-Trek имеет темную решетку радиатора, которая в других комплектациях является хромированной. Также автопроизводитель добавил черные защитные пластиковые детали внизу кузова, а также рейлинги и черные дверные ручки и боковые зеркала с электроприводом и подогревом.

В интерьере авто имеет водостойкую синтетическую обивку сидений и 12,3-дюймовый экран информационно-развлекательной системы 10,8-дюймовым дисплеем панели приборов водителя. Кроме этого, комплектация также включает двухзонный климат-контроль с вентиляционными отверстиями для второго ряда и зеркало заднего вида с автоматическим затемнением.

Авто также оснастили системами ProPilot, предупреждения о лобовом столкновении, предупреждения о движении сзади, автоматического торможения при угрозе столкновения и адаптивным круиз-контролем.

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Nissan X-Trail N-Trek предлагается с 2,5-литровым бензиновым двигателем, работающим с вариатором и имеет передний привод. В Австралии стоимость комплектации N-Trek составляет 32 771 доллар, тогда как базовая версия имеет цену в $30 755.