Партнеры альянса Renault-Nissan-Mitsubishi объявили, что планируют совместную разработку плагин-гибрида для Nissan, электромобиля для Mitsubishi и совместного пикапа, который будет производиться в Мексике.

Ранее компании сотрудничали при разработке Mitsubishi Outlander – тогда основой для него стал Nissan Rogue. Однако, теперь автопроизводители планируют совместные разработки с нуля.

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Недавно Nissan сообщил о намерении запустить семь новых моделей в последующие три года, в частности речь шла о запуске кроссовера плагин-гибрида. Учитывая, что в линейке Mitsubishi есть Outlander PHEV, возможно, подобный силовой агрегат получит и Nissan Rogue.

Mitsubishi Outlander PHEV

Так же в линейке Nissan есть электрический кроссовер Ariya и Mitsubishi может получить лежащую в его основе, платформу, для разработки собственного электро кроссовера. Также в сообщении говорилось, что в ближайшие годы автопроизводители создадут пикап следующего поколения для американского рынка, производство которого наладят в Мексике.

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Ожидается, что новинка придет на замену Nissan Frontier и Mitsubishi Triton, более известному на европейском рынке, как Mitsubishi L200. Поговаривают, что для нового пикапа будут доступны как гибридные, так и электрические варианты