Партнери альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi оголосили, що планують спільну розробку плагін-гібрида для Nissan, електромобіля для Mitsubishi та спільного пікапа, що виготовлятиметься в Мексиці.

Раніше компанії співпрацювали під час розробки Mitsubishi Outlander – тоді основою для нього став Nissan Rogue. Однак, тепер автовиробники планують спільні розробки з нуля.

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Нещодавно Nissan повідомив про намір запустити сім нових моделей в подальші три роки, зокрема йшлося про запуск кросовера плагін-гібрида. Враховуючи, що в лінійці Mitsubishi є Outlander PHEV, можливо, подібний силовий агрегат отримає й Nissan Rogue.

Mitsubishi Outlander PHEV

Так само в лінійці Nissan є електричний кросовер Ariya й Mitsubishi може отримати платформу, що лежить в його основі, для розробки власного електрокросовера. Також в повідомленні йшлося, що в найближчі роки автовиробники створять пікап наступного покоління для американського ринку, виробництво якого налагодять у Мексиці.

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Очікується, що новинка прийде на заміну Nissan Frontier та Mitsubishi Triton, більш відомому на європейському ринку, як Mitsubishi L200. Подейкують, що для нового пікапу будуть доступні як гібридні, так і електричні варіанти