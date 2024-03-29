Компанії готують два п’ятимісні та два семимісні кросовери для ринку Індії. Нові моделі SUV будуть побудовані за концепцією Dacia Duster на архітектурі CMF-B.

Автовиробники анонсували створення чотирьох нових моделей й поділились відповідними тизерними зображеннями. Очікується, що у 2025 році дебютують п’ятимісні варіанти, а згодом презентують трирядні кросовери.

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Тизерна модель Renault дещо нагадує нове покоління Dacia Duster, яке презентували нещодавно, але індійська версія має дещо іншу оптику та бампери.

Dacia Duster

А от варіант Nissan має кардинально іншу зовнішність: світлодіодні фари зі світловою смугою на всю ширину корпусу та алюмінієві вставки навколо повітрозабірників. Проте, форма капоту та лінії кузова вказують на те, що новинка від Nissan також буде побудована на базі Dacia.

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Подейкують, що кросовери пропонуватимуться з однаковими варіантами бензинових двигунів з турбонаддувом. Трирядні позашляховики цілком ймовірно можуть бути побудовані на базі Dacia Bigster, який, фактично, є довшою версією Duster.

Тизерне зображення нових кросоверів Renault та Nissan

Як повідомляє Autocar India, кросовер від Renault може побачити світ наприкінці 2025 року й конкуруватиме з такими моделями, як: Hyundai Creta, Kia Seltos, Suzuki Grand Vitara, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Skoda Kushaq, VW Taigun і Honda Elevate.

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Цікаво, що компанія Nissan раніше повідомляла, що до 2026 року планує розширити свою присутність у регіоні й представити три нові моделі на ринку Індії, а отже, окрім двох кросоверів, варто також очікувати ще одну новинку.