Автовиробник прагне переробляти старі акумулятори в промислових масштабах, а тому тісно співпрацює з компаніями, що займаються видобутком літію та інших хімічних елементів, які використовуються в батареях електромобілів.
Компанія Renault має намір стати першим європейським автовиробник, який власноруч буде перероблювати вживані батареї від електромобілів. Керівництво компанії вбачає в цьому можливість створення прибуткового бізнесу.
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Зараз автовиробник веде перемовини з меншими компаніями, які вже досягли значного успіху у сфері перероблення, але не вийшли на рівень промислових масштабів.
«У Європі наразі немає нікого, хто може стверджувати, що переробляє використані батареї в замкнутому циклі для відтворення нікелю, кобальту та літію для виробництва нових батарей», — сказав Жан-Філіп Бауо, генеральний директор екологічного підрозділу Renault.
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Використання перероблених металів може значно знизити вартість виробництва електромобілів, адже вартість хімічних компонентів становить 70% вартості батареї, що призводить до значного зростання собівартості готового авто.
Для реалізації цього плану компанія Renault переобладнає свій завод з виробництва нових автомобілів в Обергенвілі, Франція, аби перейти на випуск частково перероблених автомобільних запчастин.
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Керівництво компанії сподівається, що завод відремонтує 9000 батарей цього року. Загалом Renault планує збільшити прибуток на 10% після впровадження повного циклу вторинного перероблення батарей на своїх заводах до кінця десятиліття.