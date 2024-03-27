Автопроизводитель стремится перерабатывать старые аккумуляторы в промышленных масштабах, а потому тесно сотрудничает с компаниями, занимающимися добычей лития и других химических элементов, которые используются в батареях электромобилей.

Компания Renault намерена стать первым европейским автопроизводителем, который собственноручно будет перерабатывать бывшие в употреблении батареи от электромобилей. Руководство компании видит в этом возможность создания прибыльного бизнеса.

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Сейчас автопроизводитель ведет переговоры с меньшими компаниями, которые уже достигли значительного успеха в сфере переработки, но не вышли на уровень промышленных масштабов.

"В Европе пока нет никого, кто может утверждать, что перерабатывает использованные батареи в замкнутом цикле для воспроизведения никеля, кобальта и лития для производства новых батарей", - сказал Жан-Филипп Бауо, генеральный директор экологического подразделения Renault.

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Использование переработанных металлов может значительно снизить стоимость производства электромобилей, ведь стоимость химических компонентов составляет 70% стоимости батареи, что приводит к значительному росту себестоимости готового авто.

Для реализации этого плана компания Renault переоборудует свой завод по производству новых автомобилей в Обергенвиле, Франция, чтобы перейти на выпуск частично переработанных автомобильных запчастей.

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Руководство компании надеется, что завод отремонтирует 9000 батарей в этом году. В целом Renault планирует увеличить прибыль на 10% после внедрения полного цикла вторичной переработки батарей на своих заводах до конца десятилетия.