Почти 21 000 евро стоит южноамериканский двоюродный брат Sandero. Это дороже чем Dacia Sandero Stepway стоит у себя на родине.

Недавно у Dacia Sandero Stepway появился кузен в Южной Америке. Его название: Renault Kardian. Наши коллеги из Бразилии проверили конфигуратор и представляют различные варианты. Базовая версия особенно интересна, потому что с Kardian все не так просто.

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Он называется "Evolution" и стоит 112 790 бразильских реалов, что эквивалентно чуть менее 20 900 евро. Четкая разница по сравнению с Европой, поскольку базовая цена Sandero Stepway во Франции составляет 15 100 евро. Однако Renault Kardian намного стильнее и лучше оснащен.

Поскольку Kardian еще не предлагается с механической коробкой передач, Kardian Evolution имеет тот же двигатель, что и другие модели: 1.0 Turbo мощностью 120/125 л.с. в сочетании с шестиступенчатой трансмиссией с двойным сцеплением.

Визуально базовая версия имеет 16-дюймовые стальные диски с колпаками, обманчиво имитирующими алюминиевый обод. Он также имеет светодиодные фары, светодиодные дневные ходовые огни, модульный и функциональный багажник на крыше и черные акценты.

Внутри Kardian Evolution лишился поднятой центральной консоли и электронного стояночного тормоза, но сохранил джойстик селектора, 7-дюймовый цифровой дисплей и мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном и беспроводным подключением для Apple CarPlay и Android Auto. Сиденья тканевые, особой разницы в оснащении нет, кроме отсутствия кожаного руля.

В список оборудования Renault Kardian Evolution входит 6 подушек безопасности, рулевая колонка, регулируемая по высоте и высоте, автоматический климат-контроль, режим ECO, электрические стеклоподъемники и зеркала, задние датчики парковки, ограничитель скорости.

Однако самым дорогим Sandero Stepway в ЕС является версия Extreme+ с бензиновым двигателем мощностью 110 л.с. за 18 850 евро. Базовая модель нового Dacia Duster немного дешевле, во французском конфигураторе она доступна за 17 990 евро. На их фоне Renault Kardian дороже.