Майже 21 000 євро коштує південноамериканський двоюрідний брат Sandero. Це дорожче, ніж Dacia Sandero Stepway коштує у себе на батьківщині.

Нещодавно у Dacia Sandero Stepway з’явився кузен у Південній Америці. Його назва: Renault Kardian. Наші колеги з Бразилії зараз перевірили конфігуратор і представляють різні варіанти. Базова версія особливо цікава, тому що з Kardian все не так просто.

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Він називається «Evolution» і коштує 112 790 бразильських реалів, що еквівалентно трохи менше 20 900 євро. Чітка різниця порівняно з Європою, оскільки базова ціна Sandero Stepway у Франції становить 15 100 євро. Однак Renault Kardian набагато стильніше і краще оснащений.

Оскільки Kardian ще не пропонується з механічною коробкою передач, Kardian Evolution має той самий двигун, що й інші моделі: 1.0 Turbo потужністю 120/125 к.с. у поєднанні з шестиступінчастою трансмісією з подвійним зчепленням.

Візуально базова версія має 16-дюймові сталеві диски з ковпаками, оманливо імітуючими алюмінієвий обід. Він також має світлодіодні фари, світлодіодні денні ходові вогні, модульний і функціональний багажник на даху та чорні акценти.

Усередині Kardian Evolution позбувся піднятої центральної консолі та електронного стоянкового гальма, але зберіг джойстик селектора, 7-дюймовий цифровий дисплей та мультимедійну систему з 8-дюймовим екраном і бездротовим підключенням для Apple CarPlay та Android Auto. Сидіння тканинні, особливої різниці в оснащенні немає, окрім відсутності шкіряного керма.

У список обладнання Renault Kardian Evolution входить 6 подушок безпеки, кермова колонка, що регулюється по висоті та висоті, автоматичний клімат-контроль, режим ECO, електричні склопідйомники та дзеркала, задні датчики паркування, обмежувач швидкості.

Однак найдорожчим Sandero Stepway в ЄС є версія Extreme+ з бензиновим двигуном потужністю 110 к.с. за 18 850 євро. Базова модель нового Dacia Duster трохи дешевша, у французькому конфігураторі вона доступна за 17 990 євро. На їхньому фоні Renault Kardian дорожчий.