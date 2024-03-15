Новий Renault Duster перетворять на крутий пікап. У нього буде два варіанти колісної бази.

Представлений нещодавно Dacia/Renault Duster третього покоління може проміняти однооб'ємний кузов на версію з вантажною платформою. Інакше кажучи, машина перетвориться на пікап – і Renault уже так робила.

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У Південній Америці добре відомий Duster Oroch – пікап на базі Renault Duster. А зараз, за даними Autocar India, компанія задумала випустити наступника Oroch. Нова модель, можливо, збереже назву, але побудована буде на базі новітнього Renault Duster третього покоління, представленого кілька місяців тому, а стилістично новинка буде схожа на недавно показаний концепт Niagara.

За даними Autocar India, новий пікап матиме два варіанти колісної бази, а в топовій версії буде повний привід, але не традиційний механічний, а з електромотором на задній осі. Планується і розширення ринків збуту рахунок створення праворульної та ліворульної версії. Більш того, брат такого пікапа може з'явитися під маркою Nissan.