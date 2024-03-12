Регіональне відділення World Health Organization Ukraine передало Міністерству охорони здоров’я України 12 автомобілів для роботи виїзних мультидисциплінарних команд швидкого реагування.

Такі бригади створюються для надання соціально-психологічної допомоги сім'ям з дітьми та іншим людям, постраждалим від війни. До складу команди входять психолог, соціальний працівник, юрист та медик. Придбані та передані автомобілі допоможуть оперативно виїхати за викликом навіть у глибинку.

Саме з цих позицій і підбирався транспорт: люди з віддалених районів, яким важко діставатися до закладу охорони психічного здоров’я, не повинні бути обділені увагою таких спеціалістів. В українських умовах діяльності таких команд та їх виїзного сервісу вибір випав на швидкісні та всюдихідні властивості автомобілів.

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І хоча в офіційних повідомленнях World Health Organization Ukraine та МОЗ України не вказуються моделі отриманих транспортних засобів, на знімках обох джерел – Renault Austral і Toyota Corolla Cross Hybrid.

Компактний кросовер C-SUV Renault Austral ще офіційно не продається в Україні, хоча в європейські дилерських салонах пропонуються майже рік. За основу взято платформу CMF-CD третього покоління. Під капотом у нього гібридний агрегат – трициліндровий двигун 1.2 з турбонаддувом і електричний мотор. Разом вони дають цьому позашляховику колосальні 200 к.с.

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Corolla Cross також гібридна, однак доступна в офіційних салонах японського бренду в Україні. Авто дуже ощадливе в споживанні палива - від 4,1 літра на 100 км у міському циклі. Toyota оснащена бензиновим двигуном 152 к.с. та електромотором на 112 к.с., які розвивають максимальну швидкість 180 км/год. За 7,7 секунди машина набирає сто кілометрів.

Придбання і передача цієї партії машин стала можливим завдяки фінансовій підтримці Бюро USAID з питань гуманітарної допомоги.

В Україні діє 32 мобільні мультидисциплінарні команди, що підтримуються ВООЗ. Починаючи з лютого 2022 року вони надали понад 80 000 консультацій, допомогли більш ніж 2 000 людей з важкими психічними розладами.

Фото: World Health Organization Ukraine та МОЗ України