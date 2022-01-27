Підготовка до прем’єри нового кросовера Renault Austral виходить на фінішну пряму. Французький автовиробник вже показував автомобіль в камуфляжі, а тепер оприлюднив ескіз інтер’єра майбутньої новинки.

Перед водієм розташувався вже знайомий за Megane E-Tech L-подібний кластер, який поєднує панель приладів і великий екран мультимедійної системи OpenR Link. Загальна площа екранів – 774 см2. Система “дружить” з Android Auto та Apple CarPlay і має вбудовані сервіси Google, причому для доступу до більшості важливих функцій знадобиться не більше двох натискань.

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Спереду передбачено безліч відсіків для зберігання речей, об’єм яких у сукупності досягає 30 літрів. Ще одна особливість Austral – відсутність трансмісійного тунелю, завдяки чому звільнилося місце для ніг задніх пасажирів. Практичності кросоверу додає спинка заднього дивана – у дорогих комплектаціях вона оснащена електроприводом, керувати яким можна за допомогою кнопки в багажнику.

Austral багато перейняв у Megane E-Tech як усередині, так і зовні, проте в основі моделей лежать різні версії платформи CMF: Megane побудований на електричній CMF-EV, яку ділить з Nissan Ariya, а Austral – на новій версії CMF-CD3 для машин з традиційними двигунами. Підтверджено, що в моторну гаму увійдуть виключно гібридні установки. Базовим варіантом стане система E-Tech з 1,3-літровим турбомотором TCe і 12-вольтовим стартер-генератором, а потужнішим версіям дістанеться помірно-гібридна система з мотором 1.2 TCe і 48-вольтовим стартер-генератором, який видає 200 к.с. потужності.

Прем’єра Renault Austral має відбутися незабаром, оскільки старт продажів кросовера в Європі запланований на весну.