Система була розроблена у співпраці з Qualcomm та LG і отримала назву OpenR Link.

Наближається час виходу на ринок електричного кросовера Renault Megane E-Tech Electric, тож французький автовиробник вирішив детальніше розповісти про його особливості. Зокрема інноваційний цифровий кокпіт OpenR Link.

Дізнайтесь також: У США створили принципово новий тип двигуна внутрішнього згоряння

Мультимедійна система Megane E-Tech Electric побудована на основі “заліза” Snapdragon Automotive Cockpit від Qualcomm та використовує програмне забезпечення LG Electronics. Екран мультимедійного центру розроблений компанією Continental і має надзвичайно високу щільність пікселів – 267 ppi. Крім того, дисплей має покриття, що запобігає забрудненню та відблискам, а також захищене загартованим склом.

Цифровий кокпіт Renault Megane E-Tech Electric складається з панелі приладів діагоналлю 12,3 дюйма та основного екрану мультимедійного центру діагоналлю 12 дюймів. Загальна площа екранів становить 774 квадратні сантиметри – це найбільші дисплеї в історії Renault. Компанія Continental стверджує, що захисне покриття екрану не дряпається і служитиме щонайменше 15 років.

Апаратна частина від Qualcomm забезпечує системі графіку в сім разів плавнішу, ніж на пристроях попереднього покоління. Нинішнє покоління “заліза” – вже четверте. Програмне забезпечення створювалось спільно з LG Electronics. В його основі лежить операційна система Android Automotive та Android 10. Система підтримує усі сучасні сервіси Google, а також інтерфейси Android Auto та Apple CarPlay.

Фото: цифровий кокпіт Renault Megane E-Tech Electric / Renault

Такий цифровий кокпіт дістанеться лише найдорожчим версіям Renault Megane E-Tech Electric. Кросовер, який ділить платформу з Nissan Ariya повинен з’явитись у продажу навесні цього року. Електричний кросовер оснащений одним мотором на передній осі, але може мати різну продуктивність – у базових версіях він генерує 130 кінських сил, а у дорожчих – 218. Тягові акумулятори поставляє LG. Батарейний блок надзвичайно плаский, його товщина усього 110 мм. Віддача акумулятора залежить від потужності двигуна і становить 40 або 60 кіловат-годин, забезпечуючи відповідно 300 або 470 кілометрів пробігу.