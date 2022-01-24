Система была разработана в сотрудничестве с Qualcomm и LG и получила название OpenR Link.

Приближается время выхода на рынок электрического кроссовера Renault Megane E-Tech Electric, так что французский автопроизводитель решил подробнее рассказать о его особенностях. В частности, инновационный цифровой кокпит OpenR Link.

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Мультимедийная система Megane E-Tech Electric построена на основе железа Snapdragon Automotive Cockpit от Qualcomm и использует программное обеспечение LG Electronics. Экран мультимедийного центра разработан компанией Continental и имеет очень высокую плотность пикселей – 267 ppi. Кроме того, дисплей имеет покрытие, предотвращающее загрязнение и блики, а также защищенное закаленным стеклом.

Цифровой кокпит Renault Megane E-Tech Electric состоит из приборной панели диагональю 12,3 дюйма и основного экрана мультимедийного центра диагональю 12 дюймов. Общая площадь экранов составляет 774 квадратных сантиметра – это самые большие дисплеи в истории Renault. Компания Continental утверждает, что защитное покрытие экрана не царапается и будет служить не менее 15 лет.

Аппаратная часть от Qualcomm обеспечивает системе графика в семь раз более плавно, чем на устройствах предыдущего поколения. Нынешнее поколение "железа" – уже четвертое. Программное обеспечение создавалось совместно с LG Electronics. В его основе лежит операционная система Android Automotive и Android 10. Система поддерживает современные сервисы Google, а также интерфейсы Android Auto и Apple CarPlay.

Фото: цифровий кокпіт Renault Megane E-Tech Electric / Renault

Такой цифровой кокпит достанется только самым дорогим версиям Renault Megane E-Tech Electric. Кроссовер, делящий платформу с Nissan Ariya, должен появиться в продаже весной этого года. Электрический кроссовер оснащен одним мотором на передней оси, но может иметь разную производительность – в базовых версиях он генерирует 130 лошадиных сил, а в более дорогих – 218. Тяговые аккумуляторы поставляет LG. Батарейный блок очень плоский, его толщина всего 110 мм. Отдача аккумулятора зависит от мощности двигателя и составляет 40 или 60 киловатт-часов, обеспечивая соответственно 300 или 470 километров пробега.