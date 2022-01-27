Подготовка к премьере нового кроссовера Renault Austral выходит на финишную прямую. Французский автопроизводитель уже показывал автомобиль в камуфляже, а теперь обнародовал эскиз интерьера будущей новинки.

Перед водителем расположился уже знакомый по Megane E-Tech L-образный кластер, сочетающий панель приборов и большой экран мультимедийной системы OpenR Link. Общая площадь экранов – 774 см2. Система “дружит” с Android Auto и Apple CarPlay и имеет встроенные сервисы Google, причем для доступа к большинству важных функций понадобится не больше двух нажатий.

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Спереди предусмотрено множество отсеков для хранения вещей, объем которых в совокупности достигает 30 литров. Еще одна особенность Austral – отсутствие трансмиссионного тоннеля, благодаря чему освободилось место для ног задних пассажиров. Практичности добавляет кроссоверу спинка заднего дивана – в дорогих комплектациях она оснащена электроприводом, управлять которым можно с помощью кнопки в багажнике.

Austral многое перенял у Megane E-Tech как внутри, так и снаружи, однако в основе моделей лежат различные версии платформы CMF: Megane построен на электрической CMF-EV, которую делит с Nissan Ariya, а Austral – на новой версии CMF-CD3 для машин с традиционными двигателями. Подтверждено, что в моторную гамму войдут исключительно гибридные установки. Базовым вариантом станет система E-Tech с 1,3-литровым турбомотором TCe и 12-вольтовым стартер-генератором, а более мощным версиям достанется умеренно-гибридная система с мотором 1.2 TCe и 48-вольтовым стартер-генератором, который выдает 200 л. с. мощности.

Премьера Renault Austral должна состояться в скором времени, поскольку старт продаж кроссовера в Европе запланирован на весну.