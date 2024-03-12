Региональное отделение World Health Organization Ukraine передало Министерству здравоохранения Украины 12 автомобилей для работы выездных мультидисциплинарных команд быстрого реагирования.

Такие бригады создаются для оказания социально-психологической помощи семьям с детьми и другим людям, пострадавшим от войны. В состав команды входят психолог, социальный работник, юрист и медик. Приобретенные и переданные автомобили помогут оперативно выехать по вызову даже в глубинку.

Именно с этих позиций и подбирался транспорт: люди из отдаленных районов, которым трудно добираться в учреждения охраны психического здоровья, не должны быть обделены вниманием таких специалистов. В украинских условиях деятельности таких команд и их выездного сервиса выбор пал на скоростные и вездеходные свойства автомобилей.

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И хотя в официальных сообщениях World Health Organization Ukraine и Минздрава Украины не указываются модели полученных транспортных средств, на снимках обоих источников – Renault Austral и Toyota Corolla Cross Hybrid.

Компактный кроссовер C-SUV Renault Austral еще официально не продается в Украине, хотя в европейских дилерских салонах предлагаются почти год. За основу взята платформа CMF-CD третьего поколения. Под капотом у него гибридный агрегат – трехцилиндровый двигатель 1.2 с турбонаддувом и электрический мотор. Вместе они дают этому внедорожнику колоссальные 200 л.с.

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Corolla Cross также гибридная, однако доступна в официальных салонах японского бренда в Украине. Авто очень экономно в потреблении топлива - от 4,1 литра на 100 км в городском цикле. Toyota оснащена бензиновым двигателем 152 л.с. и электромотором на 112 л.с., которые развивают максимальную скорость 180 км/ч. За 7,7 секунды машина набирает сто километров.

Приобретение и передача этой партии машин стало возможным благодаря финансовой поддержке Бюро USAID по вопросам гуманитарной помощи.

В Украине действует 32 мобильные мультидисциплинарные команды, поддерживаемые ВОЗ. Начиная с февраля 2022 года они предоставили более 80 000 консультаций, помогли более чем 2 000 людей с тяжелыми психическими расстройствами.

Фото: World Health Organization Ukraine и МОЗ Украины