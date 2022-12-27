27 декабря 2022 года открыт прием предварительных заказов модели Corolla Cross. Полностью новая Corolla Cross – это семейный кроссовер, дополняющий современную линейку Corolla.

Автомобиль построен на платформе Toyota TNGA GA-C и поддерживает ключевые функции, благодаря которым Corolla приобрела популярность.

Улучшенный гибрид

Corolla Cross – это первая модель, оснащенная гибридной технологией Toyota 5-го поколения, предусматривающая использование более легких и компактных компонентов. Эта технология обеспечивает автомобилю еще большую мощность и эффективность. Гибридная система Toyota 5-го поколения улучшает управляемость автомобилем, а также обеспечивает лучшие ощущения от ускорения и увереннее вождение.

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Новый автомобиль оснащен 2,0-литровым силовым агрегатом с передним приводом. Максимальная мощность гибридной системы составляет до 197 л.с./145 кВт, что на 8% больше по сравнению с предыдущим поколением. Автомобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 7,6 секунды.

Corolla Cross оснащена новым блоком управления мощностью (PCU), уменьшающим уровень электрических затрат в системе (-6% для 2,0-литрового двигателя). Это позволяет экономить топливо и обеспечивает более тихую работу системы.

Также Corolla Cross имеет новую литий-ионную гибридную батарею, меньшую и более легкую по сравнению с традиционными аккумуляторными решениями. Она обеспечивает лучшую мощность, что оказывает положительное влияние как на динамические характеристики автомобиля, так и на топливную эффективность. Вес батареи уменьшился на 14% по сравнению с предыдущей версией, на столько же процентов выросла и ее мощность.

Традиционный, но новый дизайн

Дизайн новой Corolla Cross полностью соответствует ее мощности. Впереди внедорожные черты Toyota подчеркнуты двойной трапециевидной решеткой радиатора и более низким расположением бампера. Тонкие двойные светодиодные фары доступны для всех комплектаций. В задней части автомобиля размещены трехмерные фары, окутывающие задние крылья и дверцы.

Мощность нового кроссовера также подчеркнуто расширенными крыльями, контрастирующими с зауженным кузовом, а четкий профиль салона акцентирует внимание на его пространственности. Длина автомобиля составляет 4 460 мм, ширина – 1 825 мм, высота – 1 620 мм, а колесная база – 2 640 мм. Corolla Cross оснащена 17-дюймовыми легкосплавными дисками с серебристым покрытием или 18-дюймовыми дисками с контрастными яркими и темно-серыми обрамлениями.

Интерьер Corolla Cross олицетворяет повседневную практичность. Это открытое светлое пространство с отличной видимостью для всех пассажиров, большими боковыми окнами и высшей точкой обзора для водителя.

Размеры багажного отсека увеличены, а доступ к нему облегчен благодаря широкому проему, высоте загрузки 720 мм (один из наименьших показателей среди конкурентов) и функции электропривода дверцы багажника с датчиком для открывания ногой. Емкость загрузки составляет 403 л и может быть расширена до максимальных 1321 литров при складывании задних сидений.

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Надежность и безопасность

Безопасность является основным приоритетом как Toyota, так и ее клиентов. Новая Corolla Cross демонстрирует расширенные возможности безопасности и помощи водителю благодаря обновленной системе Toyota Safety Sence третьего поколения — от улучшения уровня выявления рисков аварий до функций активной безопасности.

Corolla Cross — одна из первых моделей, где применена новая фронтальная камера и радар для охвата более широкого поля перед автомобилем, а также обзор сверху/вниз и слева/справа. Расстояние обнаружения помех впереди увеличено вдвое по сравнению с предыдущими моделями.

Пакет функций безопасности Corolla Cross включает систему предотвращения столкновений (PCS), эффективно действующую в условиях движения по городу и распознающую угрозу потенциальных лобовых столкновений. Система предотвращения столкновений на перекрестках отныне распознает приближающиеся через две полосы транспортные средства, а также велосипедистов и внезапно приближающиеся сбоку автомобили. Среди других функций безопасности нового кроссовера: система экстренного управления (ESA); адаптивный круиз-контроль полного диапазона (ACC); система предотвращения обгона; система предварительного торможения/поворота, помогающая водителям безопасно возвращаться на полосу движения между автомобилями; система помощи для определения полосы движения (LTA) и т.д. Одна из ее ключевых опций – проактивная помощь водителя (PDA).

Салон Corolla Cross оснащен восемью подушками безопасности, в том числе передней центральной подушкой, находящейся сбоку от пассажирского сиденья и предотвращающей контакт между пассажирами впереди в случае столкновения.

Улучшенный пользовательский опыт

Corolla Cross – первая модель Toyota, применяющая новый 12,3-дюймовый экран на панели водительских приборов. Его эргономичный дизайн обеспечивает отличную видимость для удобного считывания информации и интуитивно понятного управления. Панель приборов можно персонализировать с помощью разных тем: Casual, Smart, Tough Sporty.

Обновленная мультимедийная система включает в себя 10,5-дюймовый сенсорный дисплей высокой четкости, а также интеграцию со смартфонами через Apple CarPlay (беспроводно) и Android Auto (с применением провода).

Новый кроссовер Corolla Cross – оптимальный выбор для тех, кто ценит мощность и технологичность вождения. Модель сочетает прочность автомобилей Toyota и просторный интерьер с вместительным багажником для комфортных и безопасных путешествий по всей семье.

Цены на новый Corolla Cross в Украине еще не озвучены.