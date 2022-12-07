ВАТ "Укравтобуспром" пропонує розгорнути в Україні масове виробництво військових багі використовуючи агрегати від розбитих поліцейських Toyota Prius.

Український дослідний інститут "Укравтобуспром", який спеціалізувався на розробці автобусів, проаналізував військовий досвід багатьох країн і пропонує розгорнути в Україні масове виробництво тактичних багі власної конструкції ТУР КB 02 «Мамай». Про це пише autoconsulting.com.ua.

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У стадії розробки вже знаходиться і наступна версія багі з гибридним силовим приводом ТУР КВ 02Н, що має режим руху або з ДВС, або виключно на електротязі з запасом ходу 10-20 км на бездоріжжі, що забезпечує значно меншу ймовірність виявлення противником машини в інфрачервоному та звуковому спектрах частот.

Причому, для здешевлення виробництва гібридних багі у "Укравтобуспрому" є цікава пропозиція - використати гідридну силову установку від пошкоджених Toyota Prius, які були в експлуатації у патрульної поліції, а зараз просто іржавіють після числених ДТП.

Як зазначають у "Укравтобуспромі", бігі ТУР КB 02 «Мамай», максимально наближеної по тактико-технічних характеристиках до найбільш масової моделі цього класу в НАТО – Polaris Defency та нормативних вимог до бойових колісних машин переднього краю військового стандарту Великобританії STAN – DEF 23-06 [ 21] (кліренс, ходи підвіски, вантажність, питома потужність). Опрацьовано 2 модифікації виконання – для розвідки та боротьби з бронетехнікою.

Передбачено як повнопривідний, так і задньопривідний варіанти трансмісії. З умов підвищення маневровості (мінімізація радіуса розвороту) застосовано допоміжну (стоянкову) систему гальм передньої осі з гідроприводом. Для евакуації важкопоранених з поля бою передбачено також можливість розміщення 2-х санітарних носилок. У стадії розробки (за пропозицією військових) одновісний причеп з однотипною підвіскою і кліренсом вантажністю до 300 кг.

Орієнтовні потреби ЗСУ у надлегких багі типу ТУР КB 02 «Мамай» становлять біля 600-800 од., без врахування неминучих втрат і відповідного поповнення. Це обумовлює необхідність розгортання промислового виробництва машин цього типу та відповідного оборонного замовлення. Крім того, в "Укравтобуспром" впевнені, що Україна змогла би виробляти такі багі і пропонують власну виробничу площадку, або задіяти одразу декілька промислових виробників.