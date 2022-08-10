Назви у них поки що нема, а от конструктивно вони суттєво відрізняються від зроблених раніше.

Рівненські майстри створили одразу пару нових багі. Головна їх відмінність від тих, які робили в інших регіонах країни в тому, що вони створені на базі серійних позашляховиків Mitsubishi Pajero та Hyundai Galloper. Багі робили на замовлення військових, тож в їх конструкції враховано багато побажань наших воїнів. Але найбільше вразили позашляхові якості машин, які, окрім пониженого ряду передач, мають ще й блокування диференціалів. Такого на українських багі ми ще не зустрічали.

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Ці два автомобілі навіть зовні суттєво відрізняють ся одна від одної. Перша – дводверна, друга – чотиридверна, хоча це не двері, а отвори, через які бійцям треба діставатися в салон.

У більшій, створеній на базі Mitsubishi Pajero, ззаду роль бампера виконує запасне колесо, хоча й фаркоп також передбачений. Задня підвіска незалежна. В салоні повноцінний задній ряд з двома кріслами, робоче місце водія від Паджеро, навіть сидіння залишились з електроприводами. Дах над головою замасковано сіткою. З приладів на торпедо – лише датчик температури.

Це багі має серйозний позашляховий потенціал. Адже у нього трансмісія Super Select від Mitsubishi. Тож машина може їхати на задньому чи повному приводі, а також на пониженій. Окрім того, умільці додали блокування міжколісних диференціалів, а це вже не дасть застрягнути на серйозному бездоріжжі.

В короткий позашляховик на базі Hyundai Galloper значно легше сідати, бо там приблизно 40 см кліренсу. Трансмісія тут схожа, адже Galloper був корейським варіантом Mitsubishi Pajero. Тут лише два крісла, а ззаду лише лавки, на яких перевозити людей можна лише за крайньої потреби.

Більше про повноприводні багі з Рівного дивіться у відео: