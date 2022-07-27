Війна з орками примусила стрімко розвиватися в Україні новому напрямку техніки для військових. Це багі, - компактні, швидкі, недорогі, які не бояться бездоріжжя і які стають зручним транспортом для розвідки та інших підрозділів ВСУ.

Ми вже й раніше розповідали про бандеромобілі, а точніше бандеробагі. В Чернівцях вже давно роблять багі під назвою Vols, в Кривому Розі – Ctrl Z. У конструкторів цих багі був той чи інший досвід виготовлення автомобілей, але у автора цього багі він унікальний. Справа в тому, що розробник цього тактичного автомобіля «Мамай» Тарас Крайник виготовляв кузови для ексклюзивних автомобілей.

Якщо порівнювати «Мамай» із раніше описаними багі, то він трошки більший за розмірами, тому що має 3,5 м завдовжки, 1,8 завширшки. Висота теж десь під людський зріст. Але принципова відмінність від згаданих машин в тому, що в нього є лобове скло – нехай пластикове, але доволі товсте. Воно захищає від бруду і камінців, а на більшій швидкості у водія та пасажирів відпадає необхідність надягати шолом чи окуляри.

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Друга важлива відмінність – це величезний кліренс в 40 см. Тарас каже, що довелося добряче погратися, аби отримати таку цифру. Але для “передка”, де рух поза дорогами є перевагою над противником, це принципова характеристика.

І третя річ – ця машина розрахована на перевезення 5-х пасажирів, двох спереду і трьох - на окремому ряду над моторним відсіком.

На «Мамай» встановлено просту оптику, є також лампа інфрачервоної підсвітки. Дзеркала нерегульовані, приклеєні на квадрати твердого металу, який міцно приварений до кузова. Такий не розіб’є ні гілка, ні перекидання. Дах пристосовано для перевезення речей, в першу чергу – маскувальної сітки.

Над задньою віссю розташовано двигун від вісімки чи дев’ятки. Це бюджетний варіант, який можна легко відремонтувати в полях, бо в кожному селі можна знайти до нього запчастини. Але на війні бензин не в ходу, тому Тарас продумує над варіантами встановлення дизеля.

Кузов спроєктований під потреби військових. Він має максимальну площу зверху для завантаження, міцний каркас для встановлення кулеметів та іншого озброєння. Тому це вже не багі, а тактичний автомобіль.

Машина вийшла важча за подібні машини, масу десь 750 кг, адже тут використали товстостінні труби. Адже важелі, які зроблені з товстої труби, витримують будь-які стрибки і приземлення.

Важливо, що у Мамая незалежна підвіска, зубасті шини і це дає шикарні позашляхові можливості, навіть попри те, що привод тут тільки на задню вісь.

Компоновка машини продумана з урахуванням безпеки особового складу. Бак ззаду, радіатор за пасажиром. Тож навіть при попаданні кулі гаряча вода не обпече бійців, а бак не загориться. Крила захищають від болота, багажник в передній частині, можна встановити лебідку. Запаску теж розмістили спереду: з одного боку вона довантажує передок, а з іншого – мвиступає свого роду бампером.

За певних умов можна прилаштувати і носилки для двох поранених. Наступні версії будуть більш досконалими, їх вже запустять в серію. Потужності виробництва дозволяють виробляти по 20 – 40 екземплярів щомісяця.

Але щоб допомогти налагодити серійне виробництво такого автомобіля, треба допомогти коштами. Гроші можна переказати на рахунок, який є в описі під відео на YouTube.