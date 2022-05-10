Розробник електричних вантажівок для армії зробив бензинове багі, яке може оперативно доставити бійців на місце виконання бойового завдання. Та ще дозволяє й прихопити з собою "Джавелін".

Автор і ведучий каналу Big Test Сергій Волощенко у пошуках "бандеромобіля" натрапив на військове багі. Щоправда, Coolon Ctrl Z більше схожий на маленький автомобіль з каркасом, аніж на багі. В Кривому Розі його створили Віталій Бабич та його син Іван, а підприємець Віталій Бризгалов, автор стартапу Сoolon, допомагає розтиражувати машину для ЗСУ.

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Разом з військовими Сергій Волощенко зміг випробувати багі на гоночному кільці в Кривому Розі. Тим паче, що з погодою пощастило - після дощу глина розмокла і задоволення від їзди було хоч відбавляй.

Тож це історія про те, як створити дешевий, але такий потрібний транспорт для військових, який до того ж дарує чимало задоволення від їзди.

Дивіться відео тест-драйву Coolon Ctrl Z