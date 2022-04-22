Криворізькі майстри створили легкий багі на базі класичних ВАЗів.

Компанія COOLON під керівництвом Віталія Бризгалова розробляла електричні вантажівки та двигуни до них. В цьому році криворіжці мали почати виробництво – перший зразок вже проходив випробування. Однак під час війни проєкт заморозили, а натомість сконцентрувались на створенні більш потрібної для ЗСУ техніки. Це легке баггі COOLON – CTRLZ, за допомогою якого військовим та розвідникам можна виконувати різноманітні бойові завдання.

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"Попит серед підрозділів ЗСУ на такі машини величезний, тож потрібно було створити недорогу та просту конструкцію, яку можна зібрати умовах війни, – каже керівник та конструктор компанії COOLON Віталій Бризгалов. – Бійці передали нам один закордонний баггі для вивчення конструкції, але для його здешевлення потрібно було використовувати доступні запчастини".

Саме тому силовий агрегат та рульове керування COOLON – CTRLZ взяли з класичних "ВАЗів", яких багато в Україні. А от підвіску та інші елементи довелось посилити. Рама зварена з металевого профілю.

Відео про багі COOLON – CTRLZ:

В результаті вийшов баггі, який може розганятися до 160 км/год, витрата пального - 10 літрів на сто кілометрів. Кілька майстрів змогли виробити таку машину за два тижні. Тестовий екземпляр ще пофарбують у захисний колір та накриють тентом.

Тепер треба поставити їх виробництво на потік. Для цього компанія збирає кошти на закупівлі запчастин та матеріалів.

“Лише одна бригада просить ще три таких багі, а бригад багато, – говорить Віталій Бризгалов. – Ті, що з півдня потребують 10 автівок. А зі сходу – взагалі безліміт. 10 автівок – це близько 600 тисяч гривень. Зберемо гроші – швидко робимо 10 одиниць”.

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