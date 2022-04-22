Криворожские мастера создали легкие багги на базе классических ВАЗов.

Компания COOLON под руководством Виталия Брызгалова разрабатывала электрические грузовики и двигатели к ним. В этом году криворожцы должны были начать производство – первый образец уже проходил испытания. Однако во время войны проект заморозили, а сконцентрировались на создании более нужной для ВСУ техники. Это легкое багги COOLON – CTRLZ, с помощью которого военным и разведчикам можно выполнять разнообразные боевые задания.

Похожая разработка военный багги из Буковины

“Спрос среди подразделений ВСУ на такие машины огромный, поэтому нужно было создать недорогую и простую конструкцию, которую можно собрать в условиях войны, – говорит руководитель и конструктор компании COOLON Виталий Брызгалов. – Бойцы передали нам один зарубежный багги для изучения конструкции, но для его удешевления требовалось использовать доступные запчасти”.

Именно поэтому силовой агрегат и рулевое управление COOLON – CTRLZ взяли из классических ВАЗов, которых много в Украине. А вот подвеску и другие элементы пришлось усилить. Рама сварена из металлического профиля.

Видео о багги COOLON – CTRLZ:

В результате получился багги, который может разгоняться до 160 км/ч, расход горючего – 10 литров на сто километров. Несколько мастеров смогли сделать такую ​​машину за две недели. Тестовый экземпляр покрасят в защитный цвет и накроют тентом.

Теперь нужно поставить их производство на поток. Для этого компания собирает средства на покупку запчастей и материалов.

“Только одна бригада просит еще три таких багги, а бригад много, – говорит Виталий Брызгалов. – Те, кто с юга нуждается в 10 автомобилях. А с востока – вообще безлимит. 10 автомобилей – это около 600 тысяч гривен. Соберем деньги – быстро сделаем 10 единиц”.

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