Разработчик электрических грузовиков для армии сделал бензиновое баги, которое может оперативно доставить бойцов на место выполнения боевой задачи. Да еще позволяет и прихватить с собой "Джавелин".

Автор и ведущий канала Big Test Сергей Волощенко в поисках “бандеромобіля” наткнулся на военное багги. Правда, Coolon Ctrl Z больше похож на маленький автомобиль с каркасом, чем на багги. В Кривом Роге его создали Виталий Бабич и его сын Иван, а предприниматель Виталий Брызгалов, автор стартапа Сoolon, помогает растиражировать машину для ВСУ.

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Вместе с военными Сергей Волощенко смог испытать баги на гоночном кольце в Кривом Роге. Тем более, что с погодой повезло – после дождя глина размокла и удовольствия от езды было хоть отбавляй.

Поэтому это история о том, как создать дешевый, но такой нужный транспорт для военных, который к тому же дарит немало удовольствия от езды.

Смотрите видео тест-драйва Coolon Ctrl Z