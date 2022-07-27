Война с орками заставила стремительно развиваться в Украине новому направлению техники для военных. Это багги, – компактные, быстрые, недорогие, которые не боятся бездорожья и которые становятся удобным транспортом для разведки и других подразделений ВСУ.

Мы уже и раньше рассказывали о бандеромобилях, а точнее бандеробагги. В Черновцах уже давно делают багги под названием Vols , в Кривом Роге – Ctrl Z. У конструкторов этих багги был тот или иной опыт изготовления автомобилей, но у автора этого багги он уникален. Дело в том, что разработчик этого тактического автомобиля "Мамай" Тарас Крайник производил кузова для эксклюзивных автомобилей.

Если сравнивать “Мамай” с ранее описанными багги, то он немного больше по размерам, так как имеет 3,5 м в длину, 1,8 в ширину. Высота тоже где-то под человеческий рост. Но принципиальное отличие от упомянутых машин в том, что у него есть лобовое стекло – пусть пластиковое, но достаточно толстое. Оно защищает от грязи и камней, а на большей скорости у водителя и пассажиров отпадает необходимость надевать шлем или очки.

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Второе важное отличие – это огромный клиренс в 40 см. Тарас говорит, что пришлось изрядно поиграть, чтобы получить такую ​​цифру. Но для "передка", где движение вне дорог является преимуществом над противником, это принципиальная характеристика.

И третья вещь – эта машина рассчитана на перевозку 5-х пассажиров, двух спереди и троих – на отдельном ряду над моторным отсеком.

На “Мамай” установлена ​​простая оптика, есть также лампа инфракрасной подсветки. Зеркала нерегулируемые, приклеенные на квадраты жесткого металла, который крепко приварен к кузову. Такой не разобьет ни ветвь, ни опрокидывание. Крыша приспособлена для перевозки вещей, в первую очередь – маскировочной сетки.

Над задней осью расположен двигатель от восьмерки или девятки. Это бюджетный вариант, который можно легко отремонтировать в полях, потому что в каждой деревне можно найти к нему запчасти. Но на войне бензин не в ходу, потому Тарас продумывает над вариантами установки дизеля.

Кузов спроектирован под нужды военных. Он имеет максимальную площадь сверху для загрузки, крепкий каркас для установки пулеметов и другого вооружения. Потому это уже не багги, а тактический автомобиль.

Машина получилась тяжелее подобных машин, массой где-то 750 кг, ведь здесь использовали толстостенные трубы. Ведь рычаги, сделанные из толстой трубы, выдерживают любые прыжки и приземления.

Важно, что у Мамая независимая подвеска, зубастые шины и это дает шикарные внедорожные возможности, даже несмотря на то, что привод здесь только на заднюю ось.

Компоновка машины продумана с учетом безопасности личного состава. Бак сзади, радиатор за пассажиром. Так что даже при попадании пули горячая вода не обожжет бойцов, а бак не загорится. Крылья защищают от болота, багажник в передней части, можно установить лебедку. Запаску тоже разместили спереди: с одной стороны она догружает передок, а с другой – выступает своего рода бампером.

При определенных условиях можно пристроить носилки для двух раненых. Следующие версии будут более совершенны, их уже запустят в серию. Мощности производства позволяют производить по 20 – 40 экземпляров ежемесячно.