Названия у них пока нет, а вот конструктивно они существенно отличаются от сделанных ранее.

Ровненские мастера создали сразу пару новых багги. Главное их отличие от тех, которые делали в других регионах страны, в том, что они созданы на базе серийных внедорожников Mitsubishi Pajero и Hyundai Galloper. Багги делали по заказу военных, поэтому в их конструкции учтено много пожеланий наших воинов. Но больше всего поразили внедорожные качества машин, которые, кроме пониженного ряда передач, обладают еще и блокировкой дифференциалов. Такого на украинских багги мы еще не встречали.

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Эти два автомобиля даже внешне существенно отличаются друг от друга. Первый – двухдверный, второй – четырехдверный, хотя это не дверь, а проемы, через которые бойцам нужно попасть в салон.

В большем, созданном на базе Mitsubishi Pajero, сзади роль бампера выполняет запасное колесо, хотя и фаркоп также предусмотрен. Задняя подвеска независима. В салоне полноценный задний ряд с двумя креслами, рабочее место водителя от Паджеро, даже сидения остались с электроприводами. Крыша над головой замаскирована сеткой. Из приборов на торпедо – только датчик температуры.

У этого багги серьезный внедорожный потенциал. У него ведь трансмиссия Super Select от Mitsubishi. Так что машина может ехать на заднем или полном приводе, а также на пониженной. Кроме того, умельцы добавили блокировку межколесных дифференциалов, а это уже не даст застрять на серьезном бездорожье.

В короткий внедорожник на базе Hyundai Galloper значительно легче садиться, потому что там примерно 40 см клиренса. Трансмиссия здесь схожа, ведь Galloper был корейским вариантом Mitsubishi Pajero. Здесь всего два кресла, а сзади только скамейки, на которых перевозить людей можно только при крайней необходимости.

Больше о полноприводных багги из Ровно смотрите в видео: