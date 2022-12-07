ОАО "Укравтобуспром" предлагает развернуть в Украине массовое производство военных багги, используя агрегаты от разбитых полицейских Toyota Prius.

Украинский исследовательский институт "Укравтобуспром", специализировавшийся на разработке автобусов, проанализировал военный опыт многих стран и предлагает развернуть в Украине массовое производство тактических баги собственной конструкции ТУР КB 02 «Мамай». Об этом пишет autoconsulting.com.ua.

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В стадии разработки уже находится и следующая версия баги с гибридным силовым приводом ТУР КВ 02Н, имеющая режим движения либо с ДВС, либо исключительно на электротяге с запасом хода 10-20 км на бездорожье, что обеспечивает значительно меньшую вероятность обнаружения противником машины в инфракрасном и звуковом спектре частот.

Причем для удешевления производства гибридных баги у "Укравтобуспрома" есть интересное предложение - использовать гибридную силовую установку от поврежденных Toyota Prius, которые были в эксплуатации в патрульной полиции, а сейчас просто ржавеют после многочисленных ДТП.

Как отмечают в "Укравтобуспроме", баги ТУР КB 02 «Мамай», максимально приближенной по тактико-техническим характеристикам к наиболее массовой модели этого класса в НАТО – Polaris Defency и нормативным требованиям к боевым колесным машинам переднего края военного стандарта Великобритании STAN – DEF 23- 06 [21] (клиренс, ходы подвески, грузоподъемность, удельная мощность). Разработаны 2 модификации исполнения – для разведки и борьбы с бронетехникой.

Предусмотрены как полноприводные, так и заднеприводные варианты трансмиссии. Из условий повышения маневровости (минимизация радиуса разворота) применена вспомогательная (стояночная) система тормозов передней оси с гидроприводом. Для эвакуации тяжелораненых с поля боя предусмотрена также возможность размещения 2-х санитарных носилок. В стадии разработки (по предложению военных) одноосный прицеп с однотипной подвеской и клиренсом грузоподъемностью до 300 кг.

Ориентировочные потребности ВСУ в сверхлегких багах типа ТУР КB 02 «Мамай» составляют около 600-800 ед., без учета неизбежных потерь и соответствующего пополнения. Это обуславливает необходимость развертывания промышленного производства машин этого типа и соответствующего оборонного заказа. Кроме того, в "Укравтобуспроме" уверены, что Украина смогла бы производить такие баги и предлагают собственную производственную площадку, или задействовать сразу несколько промышленных производителей.