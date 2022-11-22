Комп'ютерні дизайнери з Digimods DESIGN намалювали рендер Toyota Corolla Sedan CGI нового покоління.

Протягом останніх кількох тижнів Toyota показує новинки, які змінюють стиль її модельного ряду: на автосалоні в Лос-Анджелесі 2022 року представили компактний електричний концепт bZ, всесвітню презентацію абсолютно нового Prius та концепт нового сімейства автомобілів для активного відпочинку Trailhunter.

Також цікаво як може виглядати нова Toyota Camry

Pвісно, ​​ця плідна діяльність не залишилася непоміченою у віртуальній сфері. Дімас Рамадхан, віртуальний автомобільний художник, який працює на YouTube-каналі Digimods DESIGN, навіть взявся показати цілу серію уявних нових поколінь для різних автомобілів Toyota.

Найбільш продавана модель у світі, яка зараз доступна як седан Corolla за ціною від 21 550 доларів США (в Америці), була представлена ​​ще в 2018 році. Тож цілком можливо, що Toyota дійсно незабаром приготує абсолютно нове покоління.

Наразі дизайнер представив Corolla у формі седана з еволюційним дизайном – особливо, що стосується задньої частини. Передня частина нагадує попередній цифровий проект Highlander, хоча він добре підходить для невеликого чотиридверного автомобіля. Хоча б гіпотетично! Втім, це лише фантазія дизайнера, тож якою “Королла” буде насправді, побачимо!