Toyota Prius п’ятого покоління щойно було представлено в Японії, незадовго до запуску північноамериканського варіанту.

З новим Prius Toyota розпочала нову главу у історії своєї найвідомішої гібридної моделі, зробивши її значно динамічнішою, просторішою та візуально привабливішою, ніж її попередники. Суттєві вдосконалення також були зроблені в гібридній силовій установці.

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Зміни Toyota почалися з екстер’єру, де автомобіль спирається на моноформний силует своїх попередників, але в стандартній комплектації має довшу колісну базу, нижчий центр ваги та більші 19-дюймові колеса. Дизайн схожий на лінійку нових моделей Crown від Toyota, зокрема в передній частині, де представлені дуже схожі світлодіодні фари. Світлодіодну панель на всю ширину ззаду також неможливо ігнорувати.

В основі нового Prius лежить платформа Toyota TNGA другого покоління. Ця платформа оснащена стійками MacPherson спереду, подвійними поперечними поперечними важелями ззаду, і є більш жорсткою, ніж платформа, яка використовується в попередній моделі. У Toyota також кажуть, що платформа TNGA другого покоління забезпечує кращу реакцію на поворотах і кращу стабільність під час руху по прямій.

У Японії анонсовано дві силові установки. Перша поєднує в собі 2,0-літровий чотирициліндровий двигун Dynamic Force, електродвигун і літій-іонні батареї для забезпечення сумарної потужності 220 к.с. Toyota стверджує, що цей варіант має на 50 відсотків більший запас ходу на електриці, ніж попередня модель, але поки що не оприлюднила конкретну кількість кілометрів.

Другий силовий агрегат використовує паралельну гібридну систему Toyota Series, доступну в 1,8-літровому та 2,0-літровому варіантах і виробляє до 193 к.с. Ця модель також має фірмову систему повного приводу E-Four, яка забезпечує кращу продуктивність на дорожніх покриттях із низьким коефіцієнтом тертя та більшу стабільність під час проходження поворотів.

Приус 2023 року оснащено великою кількістю функцій безпеки. У них входить остання версія Toyota Safety Sense, яка включає монокулярну камеру спереду, задню камеру для цифрового внутрішнього дзеркала та бортовий реєстратор руху. Система Toyota Teammate також входить у стандартну комплектацію та включає Advanced Park із функцією дистанційного керування, що дозволяє дистанційно керувати автомобілем під час постановки та виїзду з паркувального місця.

Новий Prius також оснащений системою заряджання від сонячних батарей, яка виробляє достатньо енергії для пробігу до 1250 км на рік. Електроенергія, що виробляється під час стоянки автомобіля, використовується для зарядки акумулятора приводу. Система також постачає електроенергію для кондиціонування повітря та інших функцій.

Інтер’єр також радикально відрізняється від попередніх моделей Prius. Почесне місце на панелі приладів займає 12,3-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи, а також є цифрова панель приладів. Форма приладової панелі також абсолютно нова та включає систему попередження, яка сповіщатиме водія про виявлені об’єкти блиманням освітлення.