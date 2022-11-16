Toyota Prius пятого поколения была представлена в Японии, незадолго до запуска североамериканского варианта.

С новым Prius Toyota начала новую главу в истории своей самой известной гибридной модели, сделав ее более динамичной, просторной и визуально более привлекательной, чем ее предшественники. Существенные усовершенствования также были сделаны в гибридной силовой установке.

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Изменения Toyota начались с экстерьера, где автомобиль опирается на моноформный силуэт своих предшественников, но в стандартной комплектации имеет более длинную колесную базу, более низкий центр тяжести и 19-дюймовые колеса. Дизайн похож на линейку новых моделей Crown от Toyota, в частности, в передней части, где представлены очень похожие светодиодные фары. Светодиодную панель на всю ширину сзади тоже невозможно игнорировать.

В основе нового Prius лежит платформа Toyota TNGA второго поколения. Эта платформа оснащена стойками MacPherson спереди, двойными поперечными рычагами сзади, и более жесткой, чем платформа, используемая в предыдущей модели. В Toyota также говорят, что платформа TNGA второго поколения обеспечивает лучшую реакцию на поворотах и лучшую стабильность во время движения по прямой.

В Японии анонсированы две силовые установки. Первая совмещает 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель Dynamic Force, электродвигатель и литий-ионные батареи для обеспечения суммарной мощности 220 л.с. В Toyota утверждают, что этот вариант имеет на 50 процентов больший запас хода на электричестве, чем предыдущая модель, но пока не обнародовали конкретное количество километров.

Второй силовой агрегат использует параллельную гибридную систему Toyota Series, доступную в 1,8-литровом и 2,0-литровом вариантах и производящую до 193 л.с. Эта модель имеет фирменную систему полного привода E-Four, которая обеспечивает лучшую производительность на дорожных покрытиях с низким коэффициентом трения и большую стабильность при прохождении поворотов.

Prius 2023 года оснащен большим количеством функций безопасности. В них входит последняя версия Toyota Safety Sense, которая включает монокулярную камеру спереди, заднюю камеру для цифрового внутреннего зеркала и бортовой регистратор движения. Система Toyota Teammate также входит в стандартную комплектацию и включает Advanced Park с функцией дистанционного управления, что позволяет дистанционно управлять автомобилем во время заезда и выезда с парковочного места.

Новый Prius также оснащен системой подзарядки от солнечных батарей, которая производит достаточно энергии для пробега до 1250 км в год. Электроэнергия, производимая при стоянке автомобиля, используется для зарядки аккумулятора привода. Система также поставляет электроэнергию для кондиционирования воздуха и других функций.

Интерьер также радикально отличается от предыдущих моделей Prius. Почетное место на приборной панели занимает 12,3-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы, а также есть цифровая панель приборов. Форма приборной панели также совершенно новая и включает в себя систему предупреждения, которая будет извещать водителя миганием освещения при обнаружении объектов.