Можливу зовнішність популярного в Україні седану намалював автомобільний блогер.

Нинішнє восьме покоління бестселера Toyota Camry з кількома відмінностями існує аж з 2017 року. Машина отримала оновлення у 2020 році, тому на сьогодні модель вже трохи застаріла.

Таким чином, повністю нова, дев’ята генерація Camry може почати випускатись у 2024 році, або навіть раніше.

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Дизайнери YouTube-каналу AutoYa намалювали можливий дизайн дев’ятого покоління глобальної Toyota Camry.

Звичайно, це неофіційний малюнок, тому насправді машина може виглядати абсолютно інакше. Але враховуючи те, що Honda почала показувати тизери нового Accord, прямого конкурента Camry, можна прогнозувати появу чергового седану Toyota. Як вона вам?