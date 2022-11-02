Возможную внешность популярного в Украине седана нарисовал автомобильный блогер.

Нынешнее восьмое поколение бестселлера Toyota Camry с несколькими отличиями существует с 2017 года. Машина получила обновление в 2020 году, поэтому на сегодняшний день модель уже немного устарела.

Таким образом, совершенно новое, девятое поколение Camry может начать выпускаться в 2024 году, или даже раньше.

Также интересно , каким будет первый электрический седан от Toyota.

Дизайнеры YouTube-канала AutoYa нарисовали возможный дизайн девятого поколения глобальной Toyota Camry.

Конечно, это неофициальный рисунок, поэтому машина может выглядеть совершенно иначе. Но учитывая, что Honda начала показывать тизеры нового Accord, прямого конкурента Camry, можно прогнозировать появление очередного седана Toyota. Как вам она?