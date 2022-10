Компания Toyota опубликовала фотографии электрического седана bZ3. Он разработан при поддержке китайских BYD и FAW и ориентирован на рынок Поднебесной.

Модель получит обтекаемый кузов, литий-железо-фосфатную батарею и минималистичный салон. Без подзарядки седан сможет проезжать около 600 километров. Причем “Тойота” обещает, что за десять лет аккумулятор потеряет не более 10 процентов емкости.

Вторая модель электрической линейки bZ (Beyond Zero) разработана двумя СП: BYD Toyota EV Technology Co. и FAW Toyota Motor Co. Седан bZ3 построен на платформе e-TNGA, ориентирован прежде всего на китайский рынок и будет продаваться через дилерскую сеть FAW Toyota. Длина модели – 4725 миллиметров (на 10 см длиннее Corolla), колесная база равна 2880 миллиметрам (больше Camry). Коэффициент аэродинамического сопротивления – 0,218. Дальность хода без подзарядки – 600 километров по циклу CLTC.

В технические подробности Toyota пока не вдается (но все, что нужно, есть в документах китайского Минпромторга). Известно, что bZ3 первым получит тяговую батарею BYD, в которой материалом катода выступает фосфат лития-железа. Такой аккумулятор после 10 лет должен сохранять около 90 процентов начальной емкости, хотя на самом деле все будет зависеть от условий эксплуатации.

Также для седана заявлен комфортабельный салон на пять мест с подогревом сидений на обоих рядах и архитектурный элемент передней панели Digital Island (цифровой остров), который визуально объединяет вертикальный дисплей мультимедиа с центральной консолью. На экран вынесено управление всеми основными функциями – от климат-контроля и музыки до открывания крышки багажника.

Всего в линейку bZ войдут семь электромобилей. Открыл серию кроссовер bZ4X, который с этого года продается в Японии, Китае, США и Европе. Теперь рассекречена внешность седана, а вместе с ним Toyota показала тизер третьей модели. Она сейчас находится в разработке. Также семейство будет включать близкий по размерам к C-HR компактный внедорожник и субкомпакт bZ Small Crossover.