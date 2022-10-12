В Японии обнаружили заброшенный Toyota Land Cruiser, успевший покрыться мхом внутри и снаружи. Очевидец сделал серию атмосферных фотографий.

Автомобиль буквально врос в землю и медленно разрушался под влиянием времени. Сколько именно Toyota провела на захолустной дороге неизвестно. В жарком и влажном климате на непроветриваемом участке в низине мох может размножаться очень быстро.

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Автор блога предположил, что Land Cruiser был брошен под горой, чтобы скрыть следы преступления. Судя по описанию, автомобиль умышленно пригнали в тупик и поставили вплотную к бетонным плитам вблизи деревьев. Перед машиной собралось столько листьев, что их уровень почти достает до капота.

Состояние внедорожника таково, что исходный жемчужно-белый цвет кузова рассмотреть сложно. Еще хуже ситуация в салоне: деревянный руль с кожаными фрагментами испорчен растениями и даже на пластиковой передней панели видны следы разрушений. Лучше всего сопротивляются природе элементы из легких металлов.

Судя по внешнему виду, в тупике оставили Land Cruiser Cygnus образца 2003 года. Речь идет о самой роскошной версии Land Cruiser 100 для японского рынка, которая по оснащению была идентичной “старшему” Lexus LX.