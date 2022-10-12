У Японії виявили покинутий Toyota Land Cruiser, який встиг покритися мохом усередині та зовні. Очевидець зробив серію атмосферних фотографій.

Автомобіль буквально вріс у землю і став повільно руйнуватись під впливом часу. Скільки саме Toyota провела на глухій дорозі невідомо. У спекотному і вологому кліматі на ділянці, що не провітрюється, в низині мох може розмножуватися дуже швидко.

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Автор блогу припустив, що Land Cruiser кинули під горою, щоб приховати сліди злочину. Судячи з опису, автомобіль навмисне пригнали в глухий кут і поставили впритул до бетонних плит поблизу дерев. Перед машиною зібралося стільки листя, що їхній рівень майже дістає до капота.

Стан позашляховика такий, що вихідний перлинно-білий колір кузова розглянути складно. Ще гірша ситуація в салоні: дерев'яне кермо зі шкіряними фрагментами зіпсоване рослинами і навіть на пластиковій передній панелі видно сліди руйнувань. Найкраще пручаються природі елементи з легких металів.

Судячи з зовнішнього вигляду, у безвиході залишили Land Cruiser Cygnus зразка 2003 року. Йдеться про найрозкішнішу версію Land Cruiser 100 для японського ринку, яка за оснащенням була ідентичною «старшому» Lexus LX.