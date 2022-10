Компанія Toyota опублікувала фотографії електричного седана bZ3. Він розроблений за підтримки китайських BYD та FAW та орієнтований на ринок Піднебесної.

Модель отримає обтічний кузов, літій-залізо-фосфатну батарею та мінімалістичний салон. Без заряджання седан зможе проїжджати близько 600 кілометрів. Причому "Тойота" обіцяє, що за десять років акумулятор втратить не більше 10 відсотків ємності.

Друга модель електричної лінійки bZ (Beyond Zero) розроблена двома СП: BYD Toyota EV Technology Co. та FAW Toyota Motor Co. Седан bZ3 побудований на платформі e-TNGA, орієнтований насамперед на китайський ринок і продаватиметься через дилерську мережу FAW Toyota. Довжина моделі - 4725 міліметрів (на 10 см довше за Corolla), колісна база дорівнює 2880 міліметрів (більше за Camry). Коефіцієнт аеродинамічного опору - 0,218. Дальність ходу без підзарядки – 600 кілометрів за циклом CLTC.

У технічні подробиці Toyota поки що не вдається (але все, що потрібно, є в документах китайського Мінпромторгу). Відомо, що bZ3 першим отримає тягову батарею BYD, у якій матеріалом катода виступає фосфат літію-заліза. Такий акумулятор після 10 років повинен зберігати близько 90 відсотків початкової ємності, хоча насправді все залежатиме від умов експлуатації.

Також для седана заявлено комфортабельний салон на п'ять місць з підігрівом сидінь на обох рядах та архітектурний елемент передньої панелі Digital Island (цифровий острів), що візуально поєднує вертикальний дисплей мультимедіа з центральною консоллю. На екран винесено керування всіма основними функціями – від клімат-контролю та музики до відкривання кришки багажника.

Загалом до лінійки bZ увійдуть сім електромобілів. Відкрив серію кросовер bZ4X , який з цього року продається в Японії, Китаї, США та Європі. Тепер розсекречена зовнішність седана, а разом із ним Toyota показала тизер третьої моделі. Вона зараз знаходиться в розробці. Також сімейство включатиме близький за розмірами до C-HR компактний позашляховик і субкомпакт bZ Small Crossover.