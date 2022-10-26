На трех иллюстрациях видна передняя и задняя часть, а также салон.

Хотя седаны постепенно теряют свою популярность, некоторые остаются на рынке, а производители постоянно производят новые модели. Среди них – японская Honda, которая выпустила несколько тизеров совершенно нового Accord 2023 перед его официальной презентацией.

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Премьера состоится в следующем месяце, Accord 2023 будет иметь “новый элегантный стиль, гибридную силовую установку с большей скоростью реагирования и удовольствия от управления, а также первую интеграцию в Honda встроенной системы Google для подключения, – говорится в сообщении автопроизводителя. – Центральное место салона будет занимать самый большой сенсорный дисплей бренда с диагональю 12,3 дюйма”.

Honda также опубликовала три тизерных фотографии автомобиля. Первые две показывают тонкие светодиодные фары вокруг большой радиаторной решетки, такие же светодиодные задние фонари, крышка багажника со спойлером в виде “утиного хвоста” и прочее.

Логотипы Hybrid и Touring также видны сзади, с правой стороны крышки багажника, а название модели отображается с другой стороны. Также видна камера заднего вида.

Что касается третьего тизерного изображения, то на нем изображена информационно-развлекательная система, похожая на планшет, расположенная на приборной панели со встроенными службами Google. Карты, Play Store, Google Assistant, Alexa и несколько других функций видны на нем рядом с официальной анимацией гибридной силовой установки.

Под капотом может находиться 2,0-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель с электроприводом, такой же, как и в последнем CR-V. Этот двигатель имеет 204 л.с. и 335 Нм крутящего момента.