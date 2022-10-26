На трьох ілюстраціях видно передню і задню частину, а також салон.

Хоча седани поступово втрачають свою популярність, деякі залишаються на ринку, а виробники постійно роблять нові моделі. Серед них – японська Honda, яка випустила кілька тизерів абсолютно нового Accord 2023 року перед його офіційною презентацією.

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Прем’єра відбудеться наступного місяця, Accord 2023 року матиме «новий елегантний стиль, гібридну силову установку з більшою швидкістю реагування та задоволення від керування, а також першу інтеграцію у Honda вбудованої системи Google для підлючення, – йдеться у повідомлення автовиробника – Центральне місце салону займатиме найбільший сенсорний дисплей бренду з діагоналлю 12,3 дюйми”.

Honda також опублікувала три тизерні фотографії автомобіля. Перші два показують тонкі світлодіодні фари навколо великої решітки радіатора, такі ж світлодіодні задні ліхтарі, кришка багажника зі спойлером у вигляді «качиного хвоста» тощо.

Логотипи «Hybrid» і «Touring» також видно ззаду, з правого боку кришки багажника, а назва моделі відображається з іншого боку. Також видно камеру заднього виду. Що стосується третього тизерного зображення, то на ньому зображена інформаційно-розважальна система, схожа на планшет, розташована на панелі приладів із вбудованими службами Google. Карти, Play Store, Google Assistant, Alexa та кілька інших функцій видно на ньому поруч із офіційною анімацією гібридної силової установки.

Під капотом може бути 2,0-літровий рядний чотирициліндровий двигун з електроприводом, який є в останньому CR-V. Цей двигун має 204 к.с. і 335 Нм крутного моменту.