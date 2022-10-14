Для моделі запропонують програму з різними сервісами та послугами – вона буде доступна за щомісячною передплатою.

Спільне підприємство Sony Group Corp і Honda Motor під назвою Sony Honda Mobility Inc, утворене в червні нинішнього року, розкрило подробиці про свого первістка - високотехнологічного електрокара.

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Прийом замовлень на нього відкриється 2025 року, а 2026-го почнуться повноцінні продажі, в тому числі й через інтернет. У СП його характеризують як смартфон на колесах. Honda у проекті відповідає за «автомобільну» частину, включаючи платформу, а Sony забезпечить електрокар та електронними системами.

Sony Honda Mobility Inc має намір отримувати дохід від користувачів автомобіля на щомісячній основі: для нього буде запропоновано платну передплату на широкий спектр послуг, включаючи розважальні. Програмне забезпечення, бортові контролери та доступ до хмарного сервісу надасть Sony.

Також у зоні відповідальності техногіганта – датчики для системи автономного водіння третього рівня. Він дозволяє не стежити за дорогою під час руху шосе, але водій повинен бути готовий повернутися до керування в будь-який момент.

Honda вирішить, яка архітектура ляже в основу електромобіля, а також вибере постачальників тягової батареї і елементи силової установки. Автомобіль від Sony і Honda імовірно вироблятиметься на одному із заводів японської марки в Огайо, США. Продаж стартує зі Сполучених Штатів та Японії в 2026 році, а згодом електрокар може дістатися Європи — повідомляється, що в обох компаніях розглядають і такий варіант.

Минулого тижня Honda показала електричний кросовер Prologue з начинкою від General Motors. Моделі дісталися двокольорові 21-дюймові диски з шістьма пелюстками і лаконічний салон з окремим 11-дюймовим екраном «приладки». Технічні характеристики ще не розкриті, але відомо, що модифікація з повним приводом у новинки точно буде.