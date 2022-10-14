Для модели будет предложена программа с различными сервисами и услугами – она будет доступна по ежемесячной подписке.

Совместное предприятие Sony Group Corp и Honda Motor под названием Sony Honda Mobility Inc, образованное в июне нынешнего года, раскрыло подробности о своем первенце – высокотехнологичном электрокаре.

Читайте также: Sony планує випустити перші електромобілі у 2025 році

Прием заказов на него откроется в 2025 году, а в 2026 году начнутся полноценные продажи, в том числе и через интернет. В СП его характеризуют как смартфон на колесах. Honda в проекте отвечает за «автомобильную» часть, включая платформу, а Sony снабдит электрокар и электронными системами.

Sony Honda Mobility Inc намерена получать доход от пользователей автомобиля на ежемесячной основе: для него будет предложена платная подписка на широкий спектр услуг, включая развлекательные. Программное обеспечение, бортовые контроллеры и доступ к облачному сервису предоставит Sony.

Также в зоне ответственности техногиганта – датчики для системы автономного вождения третьего уровня. Он позволяет не следить за дорогой при движении шоссе, но водитель должен быть готов вернуться к управлению в любой момент.

Honda решит, какая архитектура ляжет в основу электромобиля, а также выбирает поставщиков тяговой батареи и элементы силовой установки. Автомобиль от Sony и Honda, вероятно, будет производиться на одном из заводов японской марки в Огайо, США. Продажа стартует из Соединенных Штатов и Японии в 2026 году, а впоследствии электрокар может добраться до Европы — сообщается, что в обеих компаниях рассматривают и такой вариант.

На прошлой неделе Honda показала электрический кроссовер Prologue с начинкой от General Motors. Модели достались двухцветные 21-дюймовые диски с шестью лепестками и лаконичный салон с отдельным 11-дюймовым экраном приборки. Технические характеристики еще не раскрыты, но известно, что модификация с полным приводом у новинки точно будет.