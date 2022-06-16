Компанія Sony Honda Mobility оголосила про продаж перших електромобілів у 2025 році.

Після показу двох електричних концептів на початку 2022 року Sony оголосила, що шукає партнерів для входу в сегмент електромобілів. На початку березня цей пошук швидко закінчився, оскільки він знайшов партнера в Honda, і вони вирішили створити спільне підприємство 50:50.

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Тоді вона називалася просто "Нова компанія", а зараз оголошується остаточна назва. Компанія Sony Honda Mobility Inc., що базується в Токіо, буде створена до кінця цього року.

Продажі електромобілів заплановано на 2025 рік, коли Sony і Honda також почнуть надавати послуги мобільності. Інших подробиць поки що мало, але прес-реліз смутно розкриває, як будуть розподілені обов’язки між двома компаніями.

Sony Honda Mobility Inc використовуватиме "передові технології Honda щодо охорони навколишнього середовища та безпеки, можливості розвитку мобільності, технологію виробництва кузова автомобіля та досвід управління післяпродажним обслуговуванням".

У той же час Sony надасть свій "досвід у розробці та застосуванні технологій обробки зображень, зондування, телекомунікацій, мереж та розваг, щоб реалізувати нове покоління мобільності та послуг для мобільності, які будуть тісно узгоджені з користувачами та навколишнім середовищем та продовжувати розвиватися і далі".

Ці дві цілі мають на меті створити "електричні транспортні засоби з високою доданою вартістю (EVs)", але поки рано говорити, чи мають седан Sony Vision-S 01 і кросовер Vision-S 02 якесь відношення до нової хвилі електромобілів. Варто згадати, що Honda, яка модно запізнюється на вечірку EV, вже має угоду з General Motors щодо використання своєї платформи Ultium.

Довгострокові цілі Honda включають збільшення продажів електромобілів з акумулятором і паливними елементами до 40 відсотків від загального обсягу світових щорічних поставок до кінця десятиліття. Очікується, що цей відсоток зросте до 80 до 2035 року, перш ніж повністю припинити випуск двигунів внутрішнього згоряння в 2040 році.