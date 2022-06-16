Компания Sony Honda Mobility объявила о продаже первых электромобилей в 2025 году.

После показа двух электрических концептов в начале 2022 года Sony объявила, что ищет партнеров для входа в сегмент электромобилей. В начале марта этот поиск быстро закончился, так как он нашел партнера в Honda, и они решили создать совместное предприятие 50:50.

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Тогда она называлась просто "новая компания", а сейчас объявляется окончательное название. Компания Sony Honda Mobility Inc., базирующаяся в Токио, будет создана до конца этого года.

Продажи электромобилей запланированы на 2025 год, когда Sony и Honda также начнут предоставлять услуги мобильности. Других подробностей пока мало, но пресс-релиз смутно раскрывает, как будут распределены обязанности между двумя компаниями.

Sony Honda Mobility Inc использовать передовые технологии Honda по охране окружающей среды и безопасности, возможности развития мобильности, технологию производства кузова автомобиля и опыт управления послепродажным обслуживанием".

В то же время Sony предоставит свой опыт в разработке и применении технологий обработки изображений, зондирование, телекоммуникаций, сетей и развлечений, чтобы реализовать новое поколение мобильности и услуг для мобильности, которые будут тесно согласованы с пользователями и окружающей средой и продолжать развиваться и дальше".

Эти две цели имеют целью создать "электрические транспортные средства с высокой добавленной стоимостью (EVs)", но пока рано говорить, имеют седан Sony Vision-S 01 и кроссовер Vision-S 02 какое-то отношение к новой волне электромобилей. Стоит упомянуть, что Honda, которая модно опаздывает на вечеринку EV, уже имеет сделку с General Motors по использованию своей платформы Ultium.

Долгосрочные цели Honda включают увеличение продаж электромобилей с аккумулятором и топливными элементами до 40 процентов от общего объема мировых ежегодных поставок к концу десятилетия. Ожидается, что этот процент вырастет до 80 к 2035 году, прежде чем полностью прекратить выпуск двигателей внутреннего сгорания в 2040 году.