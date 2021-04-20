С 20 апреля в сети официальных дилеров Toyota начинаются продажи обновленного седана.

Рестайлинговая Toyota Camry получила новые легкосплавные диски, обновленные функции безопасности и еще больше цветов кузова.

В Toyota Camry обновлен\ передний бампер и дизайн радиаторной решетки, которая в разных комплектациях доступна в черном и темно-сером цветах. Вставки переднего бампера бизнес-седана представлены в хромированном или серебристом оттенках, а кузов в дополнение к имеющимся цветам получил оттенки "Серебристый перламутр" и "Белый лак".

Среди обновлений Camry – улучшенная система безопасности Toyota Safety Sense. Она включает систему предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов (PCS), функцию экстренной помощи в управлении (ESA) и систему помощи при повороте на перекрестке (ITA). Также в пакет безопасности входят интеллектуальный адаптивный круиз-контроль (ACC) с системой распознавания и информирования о дорожных знаках (RSA) и усовершенствованная система помощи удержания автомобиля в полосе движения (LTA) для точного вождения.

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В Украине Toyota Camry представлена ​​на выбор с бензиновым двигателем или гибридной силовой установкой. 4-цилиндровый двигатель Dynamic Force имеет объем 2,5 литра с комбинированным впрыском топлива и обеспечивает мощность до 207 л.с. (152 кВт). Он гарантирует плавное ускорение и разгон от 0 до 100 км/ч за 8,7 секунды. А расход топлива составляют 6,8 литра (в комбинированном цикле). Новая 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия Direct Shift 8AT обеспечивает еще более динамичное движение автомобиля и мгновенный отклик на действия водителя при нажатии педали газа. Гибридная система Toyota Camry обеспечивает 218 л.с. (160 кВт) с расходом топлива в 4,5 литра (в комбинированном цикле).

В обновленный седан добавлено 9-дюймовый сенсорный дисплей, обновленную мультимедийную систему с поддержкой CarPlay® и Android Auto™, функцию памяти сидений, руля и боковых зеркал.

18-дюймовые диски имеют двойные яркие спицы со скрученными спицами черного цвета, подчеркивающие динамичность модели.