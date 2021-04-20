З 20 квітня у мережі офіційних дилерів Toyota розпочинаються продажі оновленого седана.

Рестайлінгова Toyota Camry отримала нові легкосплавні диски, оновлені функції безпеки і ще більше кольорів кузова.

У Toyota Camry оновлено передній бампер і дизайн радіаторної решітки, яка у різних комплектаціях доступна в чорному та темно-сірому кольорах. Вставки переднього бампера бізнес-седана представлені у хромованому або сріблястому відтінках, а кузов на додачу до наявних кольорів отримав відтінки “Сріблястий перламутр” і “Білий лак”.

Серед оновлень Camry — поліпшена система безпеки Toyota Safety Sense. Вона включає систему попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування та розпізнавання пішоходів (PCS), функцію екстреної допомоги у керуванні (ESA) та систему допомоги під час повороту на перехресті (ITA). Також до пакета безпеки входять інтелектуальний адаптивний круїз-контроль (ACC) із системою розпізнавання та інформування про дорожні знаки (RSA) й удосконалена система допомоги утриманню автомобіля у смузі руху (LTA) для точнішого кермування.

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В Україні Toyota Camry представлена на вибір із бензиновим двигуном або гібридною силовою установкою. 4-циліндровий двигун Dynamic Force має об’єм 2,5 літри із комбінованим впорскуванням пального та забезпечує потужність до 207 к.с. (152 кВт). Він гарантує плавне прискорення і розгін від 0 до 100 км/год за 8,7 секунди. А витрати пального становлять 6,8 літра (у комбінованому циклі). Нова 8-ступенева автоматична трансмісія Direct Shift 8AT забезпечує ще динамічніший рух автомобіля та миттєвий відгук на дії водія при натисканні педалі газу. Гібридна система Toyota Camry забезпечує 218 к.с. (160 кВт) з витратами пального у 4,5 літра (у комбінованому циклі).

В оновлений седан додано 9-дюймовий сенсорний дисплей, оновлену мультимедійну систему з підтримкою CarPlay® та Android Auto™, функцію пам’яті сидінь, керма та бічних дзеркал.

18-дюймові диски мають подвійні яскраві спиці чорного кольору, що підкреслюють динамічність моделі.