Компьютерные дизайнеры из Digimods DESIGN нарисовали рендер Toyota Corolla Sedan CGI нового поколения.

В последние несколько недель Toyota показывает новинки, которые меняют стиль ее модельного ряда: на автосалоне в Лос-Анджелесе 2022 года представили компактный электрический концепт bZ, презентовали совершенно новый Prius и концепт нового семейства автомобилей для активного отдыха Trailhunter.

Также интересно, как может выглядеть новая Toyota Camry.

Конечно, эта плодотворная деятельность не осталась незамеченной в виртуальной сфере. Димас Рамадхан, виртуальный автомобильный художник, работающий на YouTube-канале Digimods DESIGN, даже принялся показать целую серию возможных новых поколений для разных автомобилей Toyota.

Наиболее продаваемая модель в мире, которая сейчас доступна как седан Corolla по цене от 21 550 долларов США (в Америке), была представлена ​​еще в 2018 году. Так что вполне возможно, что Toyota действительно в скором времени приготовит совершенно новое поколение.

Дизайнер представил Corolla в форме седана с эволюционным дизайном – особенно, что касается задней части. Передняя часть напоминает предварительный цифровой проект Highlander, хотя он хорошо подходит для небольшого четырехдверного автомобиля. Хотя бы гипотетически!

Впрочем, это лишь фантазия дизайнера, так какой “Королла” будет на самом деле, увидим!