27 грудня 2022 року відкрито прийом попередніх замовлень моделі Corolla Cross. Повністю нова Corolla Cross — це сімейний кросовер, що доповнює сучасну лінійку Corolla.

Автомобіль побудований на платформі Toyota TNGA GA-C і підтримує ключові функції, завдяки яким Corolla здобула популярність.

Покращений гібрид

Corolla Cross — це перша модель, оснащена гібридною технологією Toyota 5-го покоління, що передбачає використання легших і компактніших компонентів. Ця технологія забезпечує автомобілю ще більшу потужність та ефективність. Гібридна система Toyota 5-го покоління поліпшує керованість автомобілем, а також забезпечує кращі відчуття від прискорення і впевненіше водіння.

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Новий автомобіль оснащений 2,0-літровим силовим агрегатом із переднім приводом. Максимальна потужність гібридної системи становить до 197 к.с./145 кВт, що на 8% більше у порівнянні з попереднім поколінням. Автомобіль розганяється від 0 до 100 км/год усього за 7,6 секунди.

Corolla Cross оснащена новим блоком керування потужністю (PCU), що зменшує рівень електричних витрат у системі (-6% для 2,0-літрового двигуна). Це дозволяє економити пальне і забезпечує тихішу роботу системи.

Також Corolla Cross має нову літій-іонну гібридну батарею, меншу і легшу за традиційні акумуляторні рішення. Вона забезпечує кращу потужність, що позитивно впливає як на динамічні характеристики автомобіля, так і на паливну ефективність. Вага батареї зменшилася на 14% у порівнянні порівняно з попередньою версією, на стільки ж відсотків зросла і її потужність.

Традиційний, але новий дизайн

Дизайн нової Corolla Cross повністю відповідає її потужності. Спереду позашляхові риси Toyota підкреслені подвійною трапецієподібною решіткою радіатора та нижчим розташуванням бампера. Тонкі подвійні світлодіодні фари доступні для всіх комплектацій. У задній частині автомобіля розміщені тривимірні фари, що огортають задні крила і дверцята.

Потужність нового кросовера також підкреслено розширеними крилами, що контрастують зі звуженим кузовом, а чіткий профіль салону акцентує на його просторовості. Довжина автомобіля становить 4 460 мм, ширина — 1 825 мм, висота — 1 620 мм, а колісна база — 2 640 мм. Corolla Cross оснащена 17-дюймовими легкосплавними дисками зі сріблястим покриттям або 18-дюймовими дисками з контрастним яскравим і темно-сірим обрамленням.

Інтер’єр Corolla Cross втілює повсякденну практичність. Це відкритий світлий простір із чудовою видимістю для всіх пасажирів, великими бічними вікнами і вищою точкою огляду для водія.

Розміри багажного відсіку збільшені, а доступ до нього полегшено завдяки широкому прорізу, висоті завантаження у 720 мм (один із найменших показників серед конкурентів) та функції електропривода дверцят багажника з датчиком для відчинення ногою. Ємність завантаження становить 403 л і може бути розширена до максимальних 1 321 літрів при складанні задніх сидінь.

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Надійність і безпека

Безпека є основним пріоритетом як для Toyota, так і для її клієнтів. Тож нова Corolla Cross демонструє розширені можливості безпеки і допомоги водієві завдяки оновленій системі Toyota Safety Sence третього покоління — від покращення рівня виявлення ризиків аварій до функцій активної безпеки.

Corolla Cross — одна з перших моделей, де застосовано нову фронтальну камеру та радар для охоплення ширшого поля перед автомобілем, а також огляду зверху/вниз і зліва/справа. Відстань виявлення перешкод попереду збільшена вдвічі порівняно з попередніми моделями.

Пакет функцій безпеки Corolla Cross включає систему запобігання зіткненням (PCS), що ефективно діє в умовах руху містом і розпізнає загрозу потенційних лобових зіткнень. Система запобігання зіткненням на перехрестях відтепер розпізнає транспортні засоби, що наближаються через дві смуги, а також велосипедистів і автомобілі, які раптово наближаються збоку. Серед інших функцій безпеки нового кросовера: система екстреного керування (ESA); адаптивний круїз-контроль повного діапазону (ACC); система запобігання обгону; система попереднього гальмування/повороту, що допомагає водіям безпечно повертатися на смугу руху між автомобілями; система допомоги визначення смуги руху (LTA) тощо. Одна із її ключових опцій — проактивна допомога водію (PDA).

Салон Corolla Cross оснащений вісьмома подушками безпеки, зокрема передньою центральною подушкою, що знаходиться збоку від пасажирського сидіння і запобігає контакту між пасажирами попереду у разі зіткнення.

Покращений користувацький досвід

Corolla Cross — перша модель Toyota, що застосовує новий 12,3-дюймовий екран на панелі приладів водія. Його ергономічний дизайн забезпечує відмінну видимість для зручного зчитування інформації та інтуїтивно зрозумілого керування. Панель приладів можна персоналізувати за допомогою різних тем: Casual, Smart, Tough Sporty.

Оновлена мультимедійна система включає 10,5-дюймовий сенсорний дисплей високої чіткості, а також інтеграцію зі смартфонами через Apple CarPlay (бездротово) і Android Auto (із застосуванням дроту).

Новий кросовер Corolla Cross — оптимальний вибір для тих, хто цінує потужність і технологічність водіння. Модель поєднує міцність автомобілів Toyota і просторий інтер’єр із містким багажником для комфортних та безпечних подорожей усією сім’єю.

Ціни на новий Corolla Cross в Україні ще не озвучені.