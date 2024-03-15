Новый Renault Duster превратят в крутой пикап. У него будет два варианта колесной базы.

Представленный недавно Dacia/Renault Duster третьего поколения может променять однообъемный кузов на версию с грузовой платформой. Иначе говоря, машина превратится в пикап – и Renault уже так делала.

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В Южной Америке хорошо известен Duster Oroch – пикап на базе Renault Duster. А сейчас, по данным Autocar India, компания задумала выпустить преемника Oroch. Новая модель, возможно, сохранит название, но построена будет на базе новейшего Renault Duster третьего поколения, представленного несколько месяцев назад, а стилистически новинка будет похожа на недавно показанный концепт Niagara.

По данным Autocar India, новый пикап будет иметь два варианта колесной базы, а в топовой версии будет полный привод, но не традиционный механический, а с электромотором на задней оси. Планируется и расширение рынков сбыта за счет создания праворульной и леворульной версии. Более того, брат такого пикапа может появиться под маркой Nissan.